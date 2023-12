Fletcher King Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Fletcher King-RSI hat einen Wert von 0, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt ebenfalls 0, was zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers positiv ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fletcher King-Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt 31,38 GBP, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 33,5 GBP liegt (Unterschied +6,76 Prozent). Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (29,22 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem Durchschnitt (+14,65 Prozent Abweichung). Somit wird die Fletcher King-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf Fletcher King. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass die Stimmung der Anleger auf einer positiven Ebene liegt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Fletcher King in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.