Fletcher Building Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Fletcher Building-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 9,71 Prozent, was 5,11 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Baumaterialien, 4,6) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Fletcher Building-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Fletcher Building-Aktie liegt bei 88, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI auf 25-Tage-Basis deuten darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und daher ebenfalls mit "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Fletcher Building.

Die technische Analyse zeigt, dass die Fletcher Building-Aktie derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs liegt. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten darauf hin, dass die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".