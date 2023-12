Fletcher Building Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Fletcher Building":

Der australische Baukonzern Fletcher Building schüttet eine Dividendenrendite von 9,79 % aus, was 4,94 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" aufgrund des höheren potenziellen Gewinns.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fletcher Building-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,46 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 4,33 AUD liegt, was einer Abweichung von -2,91 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Im Bereich der Fundamentalanalyse hat die Fletcher Building-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,29, was 40 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 25,29. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Im Bereich des Sentiments und Buzz gibt es keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage oder in der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien in Bezug auf Fletcher Building. Daher wird das Unternehmen auf dieser Basis ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Fletcher Building somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der technischen und sentimenalen Analyse, obwohl die Dividendenrendite und die fundamentale Bewertung positiver ausfallen.