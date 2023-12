Fletcher Building Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Fletcher Building":

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Faktor für die Bewertung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Fletcher Building gab es kürzlich Diskussionen in den sozialen Medien, die jedoch weder besonders positiv noch negativ waren. Auch wurde in den letzten Tagen weder überwiegend positiv noch negativ über Fletcher Building diskutiert. Alles in allem ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Bei der technischen Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie als Maß für den aktuellen Trend genutzt werden. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Fletcher Building-Aktie der letzten 200 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 4,46 AUD. Der letzte Schlusskurs (4,39 AUD) liegt nur leicht darunter (-1,57 Prozent Unterschied), weshalb die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" bewertet wird. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs (4,2 AUD) ebenfalls nahe am gleitenden Durchschnitt liegt (+4,52 Prozent Abweichung).

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält Fletcher Building in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie von Fletcher Building in den letzten 12 Monaten eine Performance von 70,38 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +70,38 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche dar, die im Durchschnitt um 0 Prozent performt haben. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent hatte, liegt Fletcher Building mit 70,38 Prozent darüber. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.