Fletcher Building Aktie: Chancenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Fletcher Building":

Das neueste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fletcher Building liegt bei 118,8, was über dem Branchendurchschnitt (28,56) für die "Baumaterialien"-Branche liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Fletcher Building im vergangenen Jahr eine Rendite von 70,38 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im "Industrie"-Sektor 70,38 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche beträgt 0 Prozent, und Fletcher Building übertrifft diesen Wert um 70,38 Prozent. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Fletcher Building in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Fletcher Building-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 4,46 AUD lag. Der letzte Schlusskurs von 3,33 AUD liegt jedoch 25,34 Prozent unter diesem Durchschnitt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 4,19 AUD eine Abweichung von 20,53 Prozent und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie somit in der einfachen Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.