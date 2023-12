Fletcher BuildingPK-Anleger sollten sich noch gedulden!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fletcher Building beträgt derzeit 15,29 und liegt damit 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Kategorie Baumaterialien, der bei 25 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt unterbewertet ist. Aufgrund dieser Einschätzung erhält Fletcher Building eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge zu diesem Wert deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Auf dieser Grundlage wird die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Fletcher Building mit 9,79 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 4,75 Prozent in der Kategorie Baumaterialien. Diese Differenz von +5 Punkten führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen noch eine signifikante Veränderung in der Anzahl der Beiträge wurde registriert. Daher erhält Fletcher Building in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Fletcher Building in den verschiedenen Kategorien insgesamt Bewertungen von "Gut" und "Neutral".