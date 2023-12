Fletcher BuildingPK Aktie: Was kann da noch kommen?

Eine Analyse der Stimmung und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass es bei Fletcher Building in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen gab. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Insgesamt erhält das Unternehmen daher auch in dieser Hinsicht eine "neutral" Bewertung.

Im Vergleich zur "Baumaterialien"-Branche erzielte Fletcher Building in den letzten 12 Monaten eine Performance von 70,38 Prozent, was eine klare Outperformance gegenüber anderen Unternehmen in der Branche darstellt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite deutlich über dem Durchschnitt. Hier erhält das Unternehmen ein "gut" Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fletcher Building-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,46 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (4,39 AUD) weist daher nur eine geringe Abweichung auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine ähnliche Einschätzung, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Fletcher Building-Aktie liegt bei 47, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage Basis ergibt eine ähnliche Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral" Bewertung für Fletcher Building auf Basis des RSI.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Fletcher Building in verschiedenen Bereichen neutral bewertet wird, was auf eine stabile und ausgewogene Marktsituation hinweist.