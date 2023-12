Fletcher BuildingPK Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der neuseeländische Baukonzern Fletcher Building schüttet seinen Aktionären eine Dividendenrendite von 9,79 % aus, was 4,94 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 4,85 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aufgrund des höheren möglichen Mehrgewinns.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fletcher Building-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,46 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,33 AUD liegt, was einer Abweichung von -2,91 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Eine Betrachtung auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen gleitenden Durchschnitt von 4,21 AUD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fletcher Building-Aktie daher ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich des Unternehmens in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen von den Anlegern diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Fletcher Building mit 15,29 um 40 Prozent niedriger ist als das der vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" (25,29). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

