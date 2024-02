Fleetwoodration Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumco":

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich der Fleetwood-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zwei Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was dazu geführt hat, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird die Fleetwood-Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fleetwood-Aktie beträgt derzeit 45, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage weisen auf ein "Neutral"-Rating hin. Die Analyse der RSIs ergibt daher insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Fleetwood-Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Fleetwood zeigen eine mittlere Aktivität und eine gleichbleibende Rate der Stimmungsänderung. Aufgrund dieser Signale wird das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Fleetwood-Aktie bei 1,83 AUD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1,76 AUD, was einem Abstand von -3,83 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei +4,76 Prozent, was erneut auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating für die Fleetwood-Aktie.