Fleetwood Bank Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI der Fleetwood Bank liegt bei 18,63, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 42,23, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Fleetwood Bank in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher wird auch dies mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für dieses Kriterium führt.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Fleetwood Bank-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 52,91 USD. Der letzte Schlusskurs von 47 USD weicht somit um -11,17 Prozent davon ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs (46,43 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,23 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Fleetwood Bank wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft.