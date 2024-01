Fleetwood Bank Aktie: Grund zur Sorge?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er basiert auf der Beziehung zwischen Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit und ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Die Analyse von Fleetwood Bank basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage, der bei 50,56 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 44,05, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Fleetwood Bank. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls neutral bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einer Gesamtbewertung von neutral führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Fleetwood Bank liegt bei 52,21 USD, während der Aktienkurs bei 46,95 USD liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 46 USD, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Somit wird die Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse als neutral eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es überwiegend positive Diskussionen über Fleetwood Bank, gefolgt von negativen Diskussionen an fünf Tagen. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung heute führt. Somit erhält Fleetwood Bank insgesamt eine neutrale Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.