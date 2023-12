FleetCor Aktie: Das kann keiner glauben

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Fleetcor nicht wesentlich verändert. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Fleetcor in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Fleetcor für diese Stufe daher ein "Neutral".

Die Analysten haben auch die Stimmung auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" führt. Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen sieben konkret berechnete Signale zur Verfügung (7 "Gut", 0 "Schlecht"), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Gut"-Bewertung ergibt. Somit wird Fleetcor hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Fleetcor ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Fleetcor-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 27,67, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 14,15, der für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Von Analysten wird die Fleetcor-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 6 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Gut" zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (250 USD), hat das Wertpapier ein Abwärtspotenzial von -11,65 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 282,98 USD), was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Fleetcor eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.