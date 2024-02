FleetCor Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die technische Analyse der Fleetcor-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 254,35 USD liegt. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 270,96 USD, was einen Unterschied von +6,53 Prozent bedeutet. Diese Entwicklung führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert und liegt aktuell bei 277,28 USD, was einem Unterschied von -2,28 Prozent entspricht. Aufgrund dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Fleetcor für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an vier Tagen von positiven Themen und an acht Tagen von negativen Themen dominiert wurde. Die verstärkte Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividende schüttet Fleetcor im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,71 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 5,71 % ist. Dies führt zu einer Einstufung der Dividende als "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 4 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal die Einschätzung "Schlecht" vergeben wurde. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Kürzerfristig liegen 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen vor, was zu einer letzten Bewertung als "Gut" führt. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 6,41 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 288,33 USD, was ebenfalls als "Gut"-Einschätzung bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".