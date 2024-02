FleetCor Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4 Mal die Einschätzung "Gut" und 0 Mal "Neutral" oder "Schlecht" für Fleetcor vergeben. Dies führt langfristig zu einem Rating von "Gut" von institutioneller Seite aus. Im vergangenen Monat wurde die Aktie von den Analysten ebenfalls positiv bewertet, mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich also ein Gesamturteil von "Gut". Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 5,12 Prozent und ein mittleres Kursziel von 288,33 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Somit erhält die Fleetcor-Aktie insgesamt das Rating "Gut" von institutionellen Analysten.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt eine geringere Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Fleetcor liegt bei 47,46, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,47, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Fleetcor bei 256,14 USD verläuft, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs ging bei 274,3 USD aus dem Handel und hat somit einen Abstand von +7,09 Prozent aufgebaut. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 279,95 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse.