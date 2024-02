FleetCor Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Fleetcor-Aktie hat in den letzten Tagen den gleitenden Durchschnittskurs von 255,55 USD überschritten und liegt derzeit bei 271,62 USD. Dies entspricht einem Plus von 6,29 Prozent im Vergleich zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50, der die durchschnittlichen Kurse der letzten 50 Tage darstellt, liegt bei 279,15 USD, was einer Distanz von -2,7 Prozent zur Aktie entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Die Analysten schätzen die Fleetcor-Aktie langfristig als "Gut" ein, wobei von 18 Analysten 4 eine positive Bewertung abgegeben haben. In den letzten 30 Tagen wurde die Aktie ebenfalls positiv bewertet, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 288,33 USD, was einer Erwartung von 6,15 Prozent entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Fleetcor-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf einer längeren Zeitskala betrachtet, wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung des Relative Strength Index (RSI) für die Fleetcor-Aktie.

In Bezug auf die Dividenden ergibt sich eine negative Bewertung, da die Dividendenrendite von 0 % unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt zeigen die technische Analyse, die Analysteneinschätzungen und die Dividendenrendite gemischte Signale, wobei die Gesamtbewertung aufgrund der Analystenprognosen und des GD200 positiv ausfällt.