Mit Flavors, Fragrances wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Bewertung einer Aktie kann durch die Analyse von Kommunikation im Internet einen wichtigen Beitrag leisten. Hierbei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Flavors & Fragrances zeigen sich interessante Ausprägungen: Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Chemikalien"-Branche hat Flavors & Fragrances in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -19,87 Prozent gezeigt. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite 19,87 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt bei Flavors & Fragrances aktuell 61,85 und liegt damit 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist die Aktie somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Flavors & Fragrances besonders negativ diskutiert. Das Stimmungsbild der Anleger führt hier zu einer "Schlecht"-Einschätzung.

Insgesamt zeigt sich also, dass sowohl aus Sicht der Kommunikation im Internet als auch aus fundamentaler Sicht die Aktie von Flavors & Fragrances derzeit eine schlechte Bewertung erhält.