Flavors, Fragrances im Check!

Der Aktienkurs von Flavors & Fragrances wies in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,47 Prozent auf. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um 797,65 Prozent, was zu einer Underperformance von -820,12 Prozent für Flavors & Fragrances führte. Im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 797,65 Prozent, was bedeutet, dass Flavors & Fragrances 820,12 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Flavors & Fragrances liegt bei 59,8 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Für den RSI25, der auf 25-Tage-Basis beruht, erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 46,65).

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Flavors & Fragrances verläuft derzeit bei 75,84 USD, während der Aktienkurs selbst bei 81,19 USD liegt, was einen Abstand von +7,05 Prozent bedeutet und der Aktie eine "Gut"-Einstufung einbringt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 80,03 USD, was einer Differenz von +1,45 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Die Aktie von Flavors & Fragrances erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt die folgenden Einstufungen von Analysten aus Research-Abteilungen: 2 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 86,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 6,54 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie von Flavors & Fragrances die Einschätzung "Gut".