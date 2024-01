Flavors, Fragrances Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Aktienkurs von Flavors & Fragrances hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,48 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um 54,32 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Flavors & Fragrances im Branchenvergleich um 73,79 Prozent schlechter abschneidet. Auch im "Materialien"-Sektor liegt die Performance von Flavors & Fragrances mit 73,79 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Flavors & Fragrances eine Rendite von 5,14 % aus, was 8337,23 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 8342,37 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Flavors & Fragrances-Aktie beträgt aktuell 74, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 45,25, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine Bewertung von "Schlecht".

Analysten schätzen die Aktie von Flavors & Fragrances langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 7 positiv, 3 neutral und 1 negativ. Es wird erwartet, dass der Aktienkurs auf 105,9 USD steigen wird, was einer Erwartung von 35,16 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Einstufung erhält. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.