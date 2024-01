Flavors, Fragrances Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Aktienkurs von Flavors & Fragrances hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Materialien" eine Rendite von -19,48 Prozent erzielt, was mehr als 74 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur gesamten "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite mit 73,65 Prozent deutlich darunter. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung für Flavors & Fragrances wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist. Allerdings wurden auch 6 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung seitens der Redaktion führte.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Flavors & Fragrances in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Marktteilnehmer führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Flavors & Fragrances-Aktie von 81,42 USD etwa 4,86 Prozent über dem GD200 (77,65 USD) liegt, was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt ein Kursniveau von 74,45 USD, was zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Flavors & Fragrances-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.