Flavors, Fragrances Aktie: Das ist der nächste Hammer!

In den vergangenen zwei Wochen wurde das Unternehmen Flavors & Fragrances von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Die Redaktion hat außerdem 8 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

Aus technischer Sicht ist die Flavors & Fragrances derzeit positiv einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 77,69 USD, während der Kurs der Aktie (82,08 USD) um +5,65 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 73,29 USD zeigt mit einer Abweichung von +11,99 Prozent eine positive Entwicklung. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Flavors & Fragrances liegt bei 30,83, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 26, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Flavors & Fragrances eine Dividendenrendite von 5,14 % aus, was 8268,37 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird dies mit "Schlecht" eingestuft.