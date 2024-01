Flavors, Fragrances Aktie: Das ist die Höhe!

Die Aktie von Flavors & Fragrances bietet aktuell eine Dividendenrendite von 5,14 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche einen geringeren Ertrag von 8337,25 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Flavors & Fragrances bei 61,03 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 95,78 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Einsichten. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis des Sentiments und Buzz.

Die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Flavors & Fragrances diskutiert wurde. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments. Allerdings haben automatische Analysen der Kommunikation ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung der Aktie von Flavors & Fragrances auf Basis der Dividendenrendite, Fundamentalanalyse und des Anleger-Sentiments.