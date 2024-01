Flavors, Fragrances Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Flavors & Fragrances-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die zu gemischten Ergebnissen führte. Beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs ergibt sich eine Abweichung von +2,5 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch eine Abweichung von +6,01 Prozent, was zu einem guten Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine gute Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wurde die Flavors & Fragrances-Aktie ebenfalls analysiert. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage ergibt eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Gleiches gilt für den RSI auf 25-Tage-Basis. Auch hier erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,48 Prozent erzielt hat, was deutlich unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt als "schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer guten Bewertung führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es jedoch keine signifikanten Unterschiede, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Flavors & Fragrances-Aktie auf dieser Stufe daher eine gute Bewertung.