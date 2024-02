Flavors, Fragrances Aktie: War das schon alles?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wie Analysten berichten. Es wurde festgestellt, dass an fünf Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Insbesondere wurde verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Flavors & Fragrances gesprochen. Daraus ergibt sich eine insgesamt negative Bewertung der Aktie.

Die statistischen Auswertungen historischer Daten zeigen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments. Die Analyse präziser und frühzeitiger Internet-Kommunikation ergab jedoch kaum Veränderungen in der Stimmung für Flavors & Fragrances in den letzten Wochen.

Die Diskussionsstärke, gemessen an der Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, hat in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität für Flavors & Fragrances gezeigt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Flavors & Fragrances-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt keine Überkauft- oder Überverkauft-Situation, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,47 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") einem Unterschied von 819,53 Prozent unter dem Durchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.