Flavors, Fragrances Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Flavors & Fragrances Aktie wurde in den letzten 12 Monaten von Analysten insgesamt 11 Mal bewertet. Dabei erhielt sie 7 Mal die Einschätzung "Gut", 3 Mal die Einschätzung "Neutral" und 1 Mal das Rating "Schlecht". Langfristig wurde der Titel somit von institutioneller Seite aus mit "Gut" bewertet. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 80,97 USD. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 30,79 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 105,9 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie von institutionellen Analysten somit die Stufe "Gut".

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Mit einem Wert von 60,44 ist Flavors & Fragrances deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 94,46. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -19,38 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 52,54 Prozent eine Unterperformance von 71,93 Prozent darstellt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch gab es in den letzten Tagen vermehrt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Flavors & Fragrances. Auf Basis historischer Datenmengen wurden vermehrt Verkaufssignale festgestellt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.