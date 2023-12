Flavors, Fragrances Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die technische Analyse der Flavors & Fragrances-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 77,95 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 79,62 USD liegt, was einer Abweichung von +2,14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 71,39 USD, was einer Abweichung von +11,53 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Einstufung der Aktie der Flavors & Fragrances durch Analysten basiert auf 7 positiven, 3 neutralen und 1 negativen Bewertungen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Für die Aktie wird ein mittleres Kursziel von 105,9 USD prognostiziert, was eine erwartete Kursentwicklung von 33,01 Prozent bedeutet und mit der Einstufung "Gut" verknüpft ist. Die Gesamteinschätzung der Analysten für die Aktie der Flavors & Fragrances ist daher "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Flavors & Fragrances zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien sowie positive Themen rund um das Unternehmen. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung. Allerdings wurden auch "Schlecht"-Signale in der Anlegerkommunikation registriert, was zu einem insgesamt "Schlecht" Signal in der Analyse der Anleger-Stimmung führt.

Zusätzlich zur Analyse des Anleger-Sentiments wird auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet betrachtet. Die Diskussionsintensität zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Tendenz auf, was zu einem "Gut"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt. Insgesamt erhält die Aktie von Flavors & Fragrances bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".