Flavors, Fragrances Aktie: So kann es weitergehen!

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass die Performance von Flavors & Fragrances im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" um 19,48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite sogar um 73,14 Prozent niedriger. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten haben 11 Analystenbewertungen für die Flavors & Fragrances-Aktie einen positiven, neutralem oder negativen Ausblick gegeben. 7 Bewertungen waren "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht", was zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel, basierend auf den Analystenratings, beträgt 105,9 USD mit einem Aufwärtspotenzial von 30,79 Prozent. Daher erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung der Anleger kann auch den Aktienkurs beeinflussen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare zu Flavors & Fragrances auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird. Die Handelssignale ergaben jedoch eine "Schlecht" Bewertung, was zu einer "Neutral" Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Flavors & Fragrances-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.