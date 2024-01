Flavors, Fragrances Aktie: Sensationelle Entwicklung

Flavors & Fragrances hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,48 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -40,54 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag die Rendite um 40,54 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Flavors & Fragrances-Aktie der letzten 200 Handelstage um 6,97 Prozent höher ist als der aktuelle Kurs. Für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von +5,59 Prozent, was ebenfalls als positiv zu bewerten ist. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Flavors & Fragrances überverkauft ist, basierend auf dem RSI7 mit 28,72 Punkten. Für den RSI25 liegt der Wert bei 40,84, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Flavors & Fragrances beträgt 5,14 Prozent, was 2,59 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.