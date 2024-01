Flavors, Fragrances Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Aktie von Flavors & Fragrances bietet derzeit eine Dividendenrendite von 5,14 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche einen etwas geringeren Ertrag von 8337,22 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Flavors & Fragrances-Aktie derzeit bei 70,5 liegt, was als überkauft gilt und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Die Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt jedoch einen Wert von 37, was auf eine neutrale Position hindeutet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme an positiven Kommentaren über Flavors & Fragrances. Das Stimmungsbarometer zeigt grüne Signale, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Die verstärkte Diskussion und die steigende Aufmerksamkeit führen ebenfalls zu einem insgesamt "Gut"-Rating.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Flavors & Fragrances-Aktie bei 77,49 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 79,78 USD liegt. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral", ebenso wie der Abstand zum GD50 und GD200.

Zusammenfassend ergibt sich also eine Bewertung der Aktie von Flavors & Fragrances als "Schlecht" bezüglich der Dividende, "Gut" hinsichtlich des Sentiments und "Neutral" aus technischer Sicht.