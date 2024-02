Flavors, Fragrances Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten mehrmals gute Bewertungen für Flavors & Fragrances abgegeben, aber auch einige neutrale und eine schlechte Bewertung. Langfristig betrachtet erhält das Unternehmen jedoch insgesamt eine positive Einschätzung von institutioneller Seite. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Der aktuelle Kurs von 81,27 USD wird von den Analysten analysiert, die eine erwartete Kursentwicklung von 25,51 Prozent prognostizieren und ein mittleres Kursziel von 102 USD festlegen. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet, was insgesamt zu einer guten Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Was die Dividende betrifft, so weist Flavors & Fragrances derzeit eine Dividendenrendite von 3,94 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8356.31%. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.

Im Vergleich zur Chemikalien-Branche hat Flavors & Fragrances in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,47 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -29,6 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum Materialien-Sektor lag die Rendite 29,6 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine schlechte Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Flavors & Fragrances weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft und erhält daher eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Flavors & Fragrances, wobei die langfristige Einschätzung von institutioneller Seite aus positiv ist, während die Dividendenrendite und die Performance im Branchenvergleich zu einer schlechteren Bewertung führen.