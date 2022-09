Flavors, Fragrances Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Kurs der Aktie Flavors & Fragrances steht am 10.09.2022, 16:54 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 114.49 USD. Der Titel wird der Branche "Spezialchemikalien" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Flavors & Fragrances auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Flavors & Fragrances liegt mit einem Wert von 38,64 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell -2 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Chemikalien" von 37,94. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Flavors & Fragrances-Aktie hat einen Wert von 34,64. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (63,61). Flavors & Fragrances ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 63,61). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Flavors & Fragrances.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Flavors & Fragrances erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -4,26 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um 62,6 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -66,86 Prozent im Branchenvergleich für Flavors & Fragrances bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 62,6 Prozent im letzten Jahr. Flavors & Fragrances lag 66,86 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.