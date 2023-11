Flavors, Fragrances Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Eine technische Analyse der Flavors & Fragrances-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 83,91 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 66,08 USD liegt somit deutlich darunter (-21,25 Prozent), was die Aktie als "schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (66,89 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (-1,21 Prozent), weshalb die Aktie in diesem Fall als "neutral" eingestuft wird. In Summe wird die Flavors & Fragrances-Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik als "neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Flavors & Fragrances-Aktie mit -26,95 Prozent eine Rendite erzielt, die um mehr als 55 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Chemikalien", die eine mittlere Rendite von 27,73 Prozent hatte, liegt die Aktie mit 54,68 Prozent deutlich darunter. Aus diesen Entwicklungen ergibt sich ein "schlecht" Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Flavors & Fragrances im Vergleich zur durchschnittlichen Branche "Chemikalien" eine Rendite von 5,14 Prozent aus, was 8187,42 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 8192,57 Prozent ist. Diese niedrigere Rendite führt zu einer Einstufung als "schlecht".

Analysten haben insgesamt 12 Bewertungen für die Flavors & Fragrances-Aktie abgegeben. Davon waren 8 Bewertungen "gut", 3 "neutral" und 1 "schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "gut" Rating. Die jüngsten Bewertungen der Analysten führen jedoch zu einer anderen Einschätzung, mit einer durchschnittlichen Empfehlung von "neutral" (0 gut, 1 neutral, 0 schlecht) im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 109,45 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 65,64 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Informationen erhält die Flavors & Fragrances-Aktie eine "gut" Empfehlung. Insgesamt wird die Flavors & Fragrances-Aktie somit als neutral eingestuft.