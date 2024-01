Flavors, Fragrances Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Das Internet hat einen starken Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen zu Aktien verändern. In Bezug auf die Diskussionsintensität zu Flavors & Fragrances wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer negativen Stimmungsänderung führt. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft.

Die Analystenmeinungen zu Flavors & Fragrances sind insgesamt positiv, da es 7 Kaufempfehlungen, 3 Halteempfehlungen und 1 Verkaufsempfehlung gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 105,9 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 33,14 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer positiven Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 77,4 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 79,54 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Sowohl im Vergleich zum GD200 als auch zum GD50 ergibt sich eine neutrale Einschätzung der Aktie.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Flavors & Fragrances im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,48 Prozent erzielt, was 74,27 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Chemikalien" liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.