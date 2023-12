Flavors, Fragrances Aktie: Jetzt aber!

Investoren: Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Flavors & Fragrances eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und zwei negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Flavors & Fragrances daher eine "Gut"-Einschätzung. Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung wies. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Flavors & Fragrances von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs von Flavors & Fragrances beträgt derzeit 78.07 USD, während der Kurs der Aktie selbst 78.73 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +0,85 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 70.79 USD, was einem Abstand von +11.22 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Dividende: Die Dividendenrendite von Flavors & Fragrances liegt derzeit bei 5.14 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt der "Chemikalien"-Branche von 8260.24, was einer Differenz von -8255.09 Prozent zur Flavors & Fragrances-Aktie entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 11 Analystenbewertungen für die Flavors & Fragrances-Aktie abgegeben, wovon 7 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Zusammen ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Aktie. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 105.9 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 34.51 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 78.73 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Flavors & Fragrances somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.