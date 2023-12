Flavors, Fragrances Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Flavors & Fragrances analysieren!

Die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung weisen bei Flavors & Fragrances in letzter Zeit nur eine schwache Aktivität im Netz auf. Dies lässt auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität schließen und erfordert eine Einstufung als "Schlecht". Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was ebenfalls auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Flavors & Fragrances liegt mit einem Wert von 60,44 deutlich unter dem Branchenmittel in der Kategorie "Chemikalien", was auf eine Unterbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 94,46, was einen Abstand von 36 Prozent ergibt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Analysteneinschätzungen der letzten 12 Monate zeigen, dass Flavors & Fragrances 7 Mal als "Gut", 3 Mal als "Neutral" und 1 Mal als "Schlecht" bewertet wurde. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Für den aktuellen Kurs von 80,97 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 30,79 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 105,9 USD, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich jedoch eine Unterperformance, da die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,38 Prozent erzielt hat, was 71,93 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. In der Branche "Chemikalien" beträgt die mittlere jährliche Rendite 52,54 Prozent, wobei Flavors & Fragrances aktuell 71,93 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.