Flavors, Fragrances Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Flavors & Fragrances-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 74, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Der RSI25 liegt bei 45,25, was bedeutet, dass Flavors & Fragrances weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Flavors & Fragrances zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Analysten bewerten die Aktie von Flavors & Fragrances auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten lagen 7 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" vor. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Flavors & Fragrances aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 105,9 USD, was einer Erwartung von 35,16 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs 78,35 USD beträgt. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Gemessen anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Flavors & Fragrances als unterbewertet, da das KGV mit 61,03 insgesamt 36 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien", der 95,69 beträgt. Aufgrund dessen erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden nicht positiv bewertet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein negatives langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Flavors & Fragrances weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Flavors & Fragrances bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".