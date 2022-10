Flavors, Fragrances Aktie: Eine klare Abfuhr!

Flavors & Fragrances weist am 18.10.2022, 11:40 Uhr einen Kurs von 89.65 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Spezialchemikalien" geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Flavors & Fragrances-Aktie ein Durchschnitt von 122,24 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 89,65 USD (-26,66 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (106,17 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,56 Prozent Abweichung). Die Flavors & Fragrances-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Flavors & Fragrances erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Flavors & Fragrances beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,57 Prozent und liegt mit 1,34 Prozent über dem Mittelwert (2,23) für diese Aktie. Flavors & Fragrances bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,89 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Flavors & Fragrances damit 96,91 Prozent unter dem Durchschnitt (63,02 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt 63,02 Prozent. Flavors & Fragrances liegt aktuell 96,91 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".