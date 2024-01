Flavors, Fragrances Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die technische Analyse der Flavors & Fragrances-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 77,16 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 79,76 USD liegt und somit einen Abstand von +3,37 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 77,47 USD, was einer Differenz von +2,96 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Flavors & Fragrances aktuell bei 61,03 liegt und somit unter dem Branchendurchschnitt von 95,78 in der Chemikalienbranche. Aufgrund dessen wird die Aktie derzeit als unterbewertet eingestuft und erhält auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende ergibt sich, dass die Dividendenrendite von Flavors & Fragrances bei 5,14 % liegt, was einen geringeren Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Flavors & Fragrances diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung heute führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Flavors & Fragrances insgesamt eine "Gut"-Bewertung.