Flavors, Fragrances Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Flavors & Fragrances weist am 31.08.2022, 10:09 Uhr einen Kurs von 111.36 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Spezialchemikalien" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Flavors & Fragrances auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,39 Prozent und liegt damit 0,39 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien, 2,78). Die Flavors & Fragrances-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Flavors & Fragrances-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 8 Buy, 2 Hold, 1 Sell. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Flavors & Fragrances aus dem letzten Monat ist "Hold" (2 Buy, 1 Hold, 1 Sell). Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 153,55 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 37,88 Prozent erzielen, da sie derzeit 111,36 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Flavors & Fragrances liegt mit einem Wert von 38,64 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell -2 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Chemikalien" von 37,89. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".