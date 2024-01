Flavors, Fragrances Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Aktie des Unternehmens Flavors & Fragrances wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 6 die Aktie als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht". Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 102 USD, was einem Anstieg von 23,83 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 82,37 USD liegt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr als üblich erwähnt, was zu einem positiven "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Flavors & Fragrances als unterbewertet betrachtet, da das KGV mit 61,03 insgesamt 36 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien" liegt, der bei 95,76 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 28,72 Punkten, was darauf hinweist, dass Flavors & Fragrances überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 40,84, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Flavors & Fragrances-Aktie damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

