Flavors, Fragrances Aktie: Alles unter Kontrolle?

Derzeit wird bei Flavors & Fragrances ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 62 verzeichnet, was bedeutet, dass die Börse 62,01 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Chemiebranche, wodurch die Aktie als unterbewertet eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) von Flavors & Fragrances liegt bei 30,6, was auf eine neutrale Situation hindeutet, da weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation vorliegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49 und bestätigt somit die neutrale Bewertung. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Einstufung als "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Dividendenrendite der Flavors & Fragrances-Aktie beträgt 3,94 Prozent, was 8352,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine Bewertung als "Schlecht".

In der technischen Analyse erhält die Aktie von Flavors & Fragrances eine Bewertung als "Gut", basierend auf dem durchschnittlichen Schlusskurs von 76,68 USD in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag von 82,18 USD liegt um 7,17 Prozent höher, was diese Bewertung bestätigt. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Insgesamt wird die Aktie somit aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.