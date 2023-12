Flavors, Fragrances Aktie: Alles unter Kontrolle?

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der gleichen Branche ("Materialien") hat Flavors & Fragrances eine Rendite von -19,38 Prozent erzielt, was mehr als 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Chemikalien" verzeichnete im vergangenen Jahr eine mittlere Rendite von 15,61 Prozent, wobei Flavors & Fragrances mit 34,99 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Flavors & Fragrances derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 77,71 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (80,7 USD) um +3,85 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 72,94 USD, was einer Abweichung von +10,64 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Flavors & Fragrances liegt bei 30,34 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25 zeigt einen Wert von 31,5, auch hier wird die Aktie als weder überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Flavors & Fragrances daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Flavors & Fragrances zeigt interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, wodurch eine "Gut"-Einschätzung abgeleitet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für das Unternehmen.