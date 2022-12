FlatexDegiro-Aktie: Hier greifen Insider nach dem Kurssturz jetzt zu

Die FlatexDegiro-Aktie (WKN: FTG111) hat einen dramatischen Absturz hinter sich. Anfang des Jahres kostete ein Anteilsschein noch mehr als 20 Euro. Ein Großteil davon hat sich inzwischen aber in Luft aufgelöst. Nach dem jüngsten heftigen Kurssturz kostet eine Aktie aktuell nur noch 6,25 Euro (Stand: 13.12.2022).

Aber das muss natürlich nicht heißen, dass der Aktienkurs für immer auf diesem Niveau bleiben wird. Wie wir alle wissen, neigt Mr. Market zu Übertreibungen in die eine oder die andere Richtung. Zumindest das Management von FlatexDegiro scheint davon überzeugt zu sein, dass die Aktie jetzt günstig bewertet ist.

Denn schon kurz nach dem jüngsten Kurssturz haben mehrere Vorstandsmitglieder kräftig zugekauft.

FlatexDegiro muss die Prognose senken

Natürlich ist die Tatsache, dass Insider die Aktie kaufen, noch kein Grund, das auch zu tun. Nicht selten schätzt auch das Management die Unternehmensaussichten zu rosig ein. Das führt dann beispielsweise zu Aktienrückkäufen, wenn die Aktie eigentlich überbewertet ist.

Das scheint in diesem Fall aber kein Problem zu sein. Zumindest auf Basis der nackten Zahlen ist die FlatexDegiro-Aktie inzwischen attraktiv bewertet. Schon in der ersten Jahreshälfte lag der Gewinn je Aktie bei 0,47 Euro. Tatsächlich lag der Gewinn damit sogar schon höher als im gesamten letzten Geschäftsjahr.

Allerdings hat FlatexDegiro aktuell auch mit Gegenwind zu kämpfen. Nach dem extrem starken letzten Geschäftsjahr, in dem der Umsatz um fast 60 % in die Höhe geschossen ist, wird es in diesem Jahr wohl einen Rückgang geben. Nach aktuellster Prognose soll der Umsatz um etwa 9 % auf 380 Mio. Euro zurückgehen. Angesichts des starken Vorjahres ist das aber wenig dramatisch.

Beunruhigender ist aber die Tatsache, dass die BaFin Schwächen in der Organisation festgestellt hat. Solche Nachrichten liest man bei keinem Unternehmen gerne. Wichtig ist jetzt, dass FlatexDegiro an den Kritikpunkten arbeitet und dabei das operative Geschäft nicht aus den Augen lässt.

Langfristig weiter Potenzial

Dann sollte das an den langfristigen Aussichten des Unternehmens im besten Fall nichts ändern. Das dürfte auch der Grund sein, weshalb das Management weitere Aktien zugekauft hat.

Wichtig ist vor allem, dass FlatexDegiro weiter neue Kunden anlockt. Und in dieser Hinsicht scheint man bisher keine Probleme zu haben. Ende September lag die Zahl der Kunden mit 2,36 Mio. um mehr als 21 % über dem Vorjahreswert.

Wenn sich dieser Trend langfristig so fortsetzt, wird das Umsatz und Gewinn positiv beeinflussen. Früher oder später wird das auch den Aktienkurs anheben. Sollte das Unternehmen im nächsten Jahr auf den Wachstumspfad zurückkehren und die Probleme mit der BaFin schnell aus der Welt geschafft werden, könnte die Aktie schon im nächsten Jahr zu den großen Gewinnern gehören.

Der Artikel FlatexDegiro-Aktie: Hier greifen Insider nach dem Kurssturz jetzt zu ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool empfiehlt flatexDegiro.

Motley Fool Deutschland 2022