Flat Glass Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Flat Glass-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 19,91 HKD erzielt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,68 HKD, was einem Unterschied von -36,31 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu weiteren "Schlecht"-Bewertungen führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Flat Glass liegt aktuell bei 23,84 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine Überkauf- noch eine Überverkaufssituation und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Flat Glass-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,97 Prozent erzielt, was 18,86 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Aktie mit einer Rendite von -22,74 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In fundamentaler Hinsicht wird Flat Glass im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,11 liegt die Aktie 8 Prozent unter dem Branchen-KGV von 10,94, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.