Flat Glass Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Flat Glass derzeit bei 20,3 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 11,44 HKD erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -43,65 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ebenso hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 14,54 HKD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -21,32 Prozent als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält Flat Glass daher eine Gesamtnote von "Schlecht" in der technischen Analyse.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Flat Glass als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 15,69 insgesamt 39 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 11,25 im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Was die Dividende betrifft, liegt die aktuelle Dividendenrendite für Flat Glass bei 1,48 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 1,51 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält Flat Glass von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Flat Glass daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung bei Flat Glass vergeben.