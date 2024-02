Flat Capital ABries B Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

In den letzten vier Wochen gab es bei Flat Capital keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von uns mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt, weshalb Flat Capital auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand des 7-Tage-RSI wird die Flat Capital-Aktie als überkauft eingestuft und erhält daher ein "Schlecht"-Rating. Auf Basis des 25-Tage-RSI wird die Aktie als neutral bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Flat Capital insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen ein neutrales Sentiment bezüglich Flat Capital in den letzten zwei Wochen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es weder besonders positive noch negative Themen, weshalb die Aktie heute ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Flat Capital.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der Schlusskurs der Flat Capital-Aktie in den letzten 200 Handelstagen auf ähnlichem Niveau lag, weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein anderes Rating, da der letzte Schlusskurs darunter liegt. Somit wird die Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen.