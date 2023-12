Flat Capital ABries B Aktie: Das kann keiner glauben

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger bezüglich der Flat Capital-Aktie. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Ebenso gab es keine bedeutende Veränderung in der Diskussionsintensität über das Unternehmen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft werden kann.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Flat Capital-Aktie um +9,18 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage abweicht, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung hingegen als "Neutral" betrachtet, da die Distanz zum GD200 sich auf +4,9 Prozent beläuft. Somit ergibt sich aus charttechnischer Sicht insgesamt eine Einschätzung als "Gut".

Der Relative Strength-Index ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Flat Capital-Aktie, mit einem RSI7-Wert von 58,14 und einem RSI25-Wert von 45,38. Dies führt zu einer Gesamtranking-Bewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.