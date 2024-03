Flat Capital ABries B Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Flat Capital-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet. Mit einem aktuellen Kurs von 15,86 SEK liegt sie um 40,48 Prozent über dem GD200 (11,29 SEK), was ein "Gut"-Signal für die charttechnische Bewertung darstellt. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 13,25 SEK liegt, weist der Aktienkurs mit einem Abstand von +19,7 Prozent ein "Gut"-Signal auf. Somit wird der Kurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es wurden weder positive noch negative Ausschläge verzeichnet, und es fanden keine Diskussionen zu positiven oder negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen statt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, und das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen um Flat Capital gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Flat Capital-Aktie zeigt einen Wert von 46, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 29,34, was darauf hinweist, dass Flat Capital überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Flat Capital.