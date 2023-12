Flat Capital ABries B Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative Strength Index (RSI) von Flat Capital liegt bei 16,67 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine überverkaufte Situation, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Die Stimmung und das Interesse an Aktien können ein wichtiger Faktor sein, um die Entwicklung des Aktienkurses zu verstehen. Bei Flat Capital zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Flat Capital veränderte sich in diesem Zeitraum kaum, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analyse der sozialen Medien zeigt eine neutrale Stimmung und neutrale Themen rund um Flat Capital in den vergangenen Tagen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Aus charttechnischer Sicht ist Flat Capital mit einem Kurs von 11,28 SEK inzwischen +15,81 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". In Bezug auf die vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +10,81 Prozent beläuft.

Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung als "Gut" für die Aktie von Flat Capital, sowohl in Bezug auf den RSI, die Stimmung, als auch aus charttechnischer Sicht.