Flanigan's Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Flanigan's ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 9,74 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Hotels Restaurants und Freizeit" und daher unterbewertet. Im Vergleich liegt das Branchen-KGV bei 48,83, was zu einem Abstand von 80 Prozent führt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Flanigan's festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in diesem Zeitraum weder erhöht noch verringert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Flanigan's derzeit bei 29,25 USD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 25,45 USD lag, ergibt sich ein Abstand von -12,99 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 27,3 USD ergibt sich eine Differenz von -6,78 Prozent und damit ein weiteres "Schlecht"-Signal. Insgesamt fällt der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Schlecht" aus.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Flanigan's-Aktie zeigt auf, dass diese weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (53) als auch der 25-Tage-RSI (66,67) bestätigen diese Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Flanigan's auf Basis des RSI.

Insgesamt ergibt sich also eine uneinheitliche Bewertung der Flanigan's-Aktie, die von unterbewertet bis neutral reicht. Anleger sollten dies bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.