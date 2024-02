Flanigan's Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient zur technischen Analyse. Bei Flanigan's wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 73,04 Punkten, was darauf hinweist, dass die Flanigan's-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, wodurch das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Der Aktienkurs von Flanigan's hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,11 Prozent erzielt, was 1,2 Prozent unter dem Durchschnitt (-8,91 Prozent) für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. In der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt die mittlere jährliche Rendite -7,74 Prozent, und Flanigan's liegt aktuell 2,37 Prozent darunter. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Flanigan's-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 28,84 USD. Der letzte Schlusskurs von 24,9 USD weicht daher um -13,66 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 26,03 USD, was einem Unterschied von -4,34 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Flanigan's-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Flanigan's liegt bei 1,78 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,74 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment bewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.